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#ليبيا_الآن| أقيمت محاضرات يوم الخميس، بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بمدينة #…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت محاضرات يوم الخميس، بالمعهد العالي للعلوم والتقنية بمدينة #نالوت، ضمن برنامج تظاهرة 2018 عام المياه، وبمناسبة اليوم العالمي للغذاء، بالتعاون بين جمعية أصدقاء البيئة والتراث بنالوت، والجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا، والإتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك.




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قناة الان

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