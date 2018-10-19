عاجل

#ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الخميس، مصابين بداء السل الرئوي TP، ونقلهم إلى مستشفى الدرن #قرجي لتلقي العلاج، بالتعاون مع رئيسة وحدة الصحة بفرع طرابلس طريق السكة، والمنظمة الدولية للإغاثة.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك