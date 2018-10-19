ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…

#ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الخميس، مصابين بداء السل الرئوي TP، ونقلهم إلى مستشفى الدرن #قرجي لتلقي العلاج، بالتعاون مع رئيسة وحدة الصحة بفرع طرابلس طريق السكة، والمنظمة الدولية للإغاثة.



