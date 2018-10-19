ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير ال…

#ليبيا_الآن| إحالة 7 رجال مهاجرين غير شرعيين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الخميس، مصابين بداء السل الرئوي TP، ونقلهم إلى مستشفى الدرن #قرجي لتلقي العلاج، بالتعاون مع رئيسة وحدة الصحة بفرع طرابلس طريق السكة، والمنظمة الدولية للإغاثة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#عاجل| البعثة: نحن على استعداد لدعم الجهود الرامية لمعالجة الوضع الأمني بالجنوب…
تم النشر منذُ 4 دقائق
تسلا تطلق نموذجا جديدا بـ 45 ألف دولار قدمت شركة Tesla إصدارًا جديدًا بقيمة 45 أ…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| الرئاسي يحذر من التصريحات غير المسؤولة من بعض الشخصيات التي لا تتبع الحك…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#عاجل| الرئاسي: إن أي اتفاق يبرم لتوحيد المؤسسة العسكرية يجب أن يلتزم بالثوابت …
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك