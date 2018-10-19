#ليبيا_الآن| نفت شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، بأنّه لم يكن هنالك أي احتجاجات في اليومين الماضيين بمناطق عمليات الحريقة، بالميناء أو في مقر شركة الخليج العربي للنفط، وشددت على إبقاء الإنتاج ومنشآت النفط الليبية بعيدا عن الصراعات السياسية.