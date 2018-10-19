ليبيا_الآن| ترحيل 7 نساء مهاجرات غير شرعيات رفقة أطفالهن من ساحل العاج، من نزل…

#ليبيا_الآن| ترحيل 7 نساء مهاجرات غير شرعيات رفقة أطفالهن من ساحل العاج، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، أمس الخميس، إلى بلادهم عبر منفذ مطار امعتيقة الدولى.



