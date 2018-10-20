ليبيا_الآن | أنهت لجنة معاينة ملاعب المنطقة الشرقية برنامج زياراتها لكل الملاع…

#ليبيا_الآن | أنهت لجنة معاينة ملاعب المنطقة الشرقية برنامج زياراتها لكل الملاعب المستهدفة لتقدير جهوزيتها لإستضافة مباريات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018/ 2019. شملت الجولة ملاعب: شهداء #بنينا، المروج، المدينة الرياضية #المرج، شيخ الشهداء #البيضاء، المدينة الرياضية #درنة، الصقور #طبرق، الأندلس #امساعد، وملعب #سرت. إضافة إلى ملاعب شمال #بنغازي ،بنغازي الجديدة، الملعب الجانبي في المدينة الرياضية بنغازي، ملعب نادي الوفاق #اجدابيا وملعب نادي النجوم بنغازي.



















