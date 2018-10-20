ليبيا_الآن | إفتتح صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في #تونس برنامج تدريبي حو…

#ليبيا_الآن | إفتتح صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في #تونس برنامج تدريبي حول حزمة الخدمات الأساسية للصحة الإنجابية أثناء الأزمات، والتدريب العلاجي لحالات الاعتداء في #ليبيا، بالتعاون مع المنظّمة الدولية للهجرة لدى #ليبيا، وبتمويلٍ من وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية. شارك في هذه الدورة موظفو وممثلو وزارة الصّحة من مناطق #طرابلس، #بنغازي، #سرت، #سبها، #مرزق، #الزاوية، #صبراتة، #زوارة، #العجيلات، #القرة_بوللي، #الخمس و #اجدابيا.
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