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#ليبيا_الآن | زارت سفيرة دولة #فرنسا الجديدة لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين، مقر …

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زارت سفيرة دولة #فرنسا الجديدة لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين، مقر بلدية #طرابلس، حيث التقت مع عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية، للتعارف وبحث سُبل التعاون.



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