#ليبيا_الآن | زارت سفيرة دولة #فرنسا الجديدة لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين، مقر بلدية #طرابلس، حيث التقت مع عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية، للتعارف وبحث سُبل التعاون.
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