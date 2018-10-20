#ليبيا_الآن | زارت سفيرة دولة #فرنسا الجديدة لدى #ليبيا بياتريس دوهيلين، مقر بلدية #طرابلس، حيث التقت مع عميد البلدية عبدالرؤوف بيت المال، وأعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس قسم التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية، للتعارف وبحث سُبل التعاون.





