ليبياـالآن| أطلق المشير “خليفة حفتر” عملية “حوض مرزق” بالتنسيق مع عمليات المنا…

#ليبياـالآن| أطلق المشير “خليفة حفتر” عملية “حوض مرزق” بالتنسيق مع عمليات المناطق العسكريةالوسطى و #سبها و #براك و #أوباري و #غات و #مرزق و #الكفرة، بهدف تطهير الجنوب #الليبي من العصابات التي تمتهن الخطف والحرابة وسرقة المواطنين الآمنين.