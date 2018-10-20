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#ليبياـالآن| أطلق المشير “خليفة حفتر” عملية “حوض مرزق” بالتنسيق مع عمليات المنا…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أطلق المشير “خليفة حفتر” عملية “حوض مرزق” بالتنسيق مع عمليات المناطق العسكريةالوسطى و #سبها و #براك و #أوباري و #غات و #مرزق و #الكفرة، بهدف تطهير الجنوب #الليبي من العصابات التي تمتهن الخطف والحرابة وسرقة المواطنين الآمنين.

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