ليبياـالآن| المصرف المركزي #البيضاء: مخصصات الديون للقطاع المصرفي لا تغطي كام…

#ليبياـالآن| المصرف المركزي #البيضاء: مخصصات الديون للقطاع المصرفي لا تغطي كامل الديون المتعثرة، إذ أن نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 12% و 22.5% خلال الفترة من العام 2008 ـ 2016.