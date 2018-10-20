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#ليبياـالآن| المصرف المركزي #البيضاء: مخصصات الديون للقطاع المصرفي لا تغطي كام…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المصرف المركزي #البيضاء: مخصصات الديون للقطاع المصرفي لا تغطي كامل الديون المتعثرة، إذ أن نسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 12% و 22.5% خلال الفترة من العام 2008 ـ 2016.

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