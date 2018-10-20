ليبياـالآن| “محمد الطاهر سيالة”، وزير الخارجية #الليبي : حكومة الوفاق تعترض ع…

#ليبياـالآن| “محمد الطاهر سيالة”، وزير الخارجية #الليبي : حكومة الوفاق تعترض على خطةالاتحاد الأوروبي فتح مراكز لدراسة حالات المهاجرين على الأراضي الليبية.
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