ليبياـالآن| رغم الظروف الصعبة ونقص الإمدادات اللازمة، يواصل مستشفى #تراغن الع…

#ليبياـالآن| رغم الظروف الصعبة ونقص الإمدادات اللازمة، يواصل مستشفى #تراغن العام استقبال جرحى وقتلى الاشتباكات المسلحة التي تدور بالقرب من منطقة# تربو وجبال #كلنجة في الجنوب الغربي بين الأفراد الأمنية المسلحة و ما يعرف بـ”الميلشيات التشادية” التي تمنتهن الاختطاف وغيرها من الجرائم التي أمن واستقرار الجنوب.
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