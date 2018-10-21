#ليبيا_الآن| أعاد مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، شحن وتغذية شبكة الإنارة في منطقة الرويسات بمدينة #بنغازى، حيث قامت فرق الصيانة بالحفر والكشف على الكوابل المحروقة، بسبب تكدس القمامة على الأعمدة وشبكة الإنارة.









