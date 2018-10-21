عاجل

#ليبيا_الآن| وزع فريق جمعية الموارد الخيرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليون…

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وزع فريق جمعية الموارد الخيرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، اليوم الأحد، مواد غذائية متمثلة في بسكويت عالي الطاقة، مخصص للنساء الحوامل و الأطفال من؛ نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك