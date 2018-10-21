ليبيا_الآن| وزع فريق جمعية الموارد الخيرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليون…

#ليبيا_الآن| وزع فريق جمعية الموارد الخيرية، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، اليوم الأحد، مواد غذائية متمثلة في بسكويت عالي الطاقة، مخصص للنساء الحوامل و الأطفال من؛ نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| سلم موقع مشروع صيانة وتطوير مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوار…
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات علم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية “إنفوجراف” #ليبي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_صحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق تعلن، الأحد، تسلم المراكز الصحية أدوية عل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك