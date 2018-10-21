ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم ا…

#ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، العمل في مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الهواري بمدينة #بنغازي، وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة والتجهيزات اللازمة لهذا المقر.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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