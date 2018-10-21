عاجل

#ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم ا…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، العمل في مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الهواري بمدينة #بنغازي، وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة والتجهيزات اللازمة لهذا المقر.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك