ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم ا…

#ليبيا_الآن| دشن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، العمل في مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الهواري بمدينة #بنغازي، وذلك بعد إجراء عمليات الصيانة والتجهيزات اللازمة لهذا المقر.









