ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات ملتقى الإرتقاء الأكاديمي، أمس السبت، بمدرج سناء محي…

#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات ملتقى الإرتقاء الأكاديمي، أمس السبت، بمدرج سناء محيدلي بجامعة العرب الطبية، ورعاية الجمعية الليبية لدعم جامعة #بنغازي، بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، وستستمر الفعاليات حتى 22 أكتوبر.







