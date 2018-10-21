ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات ملتقى الإرتقاء الأكاديمي، أمس السبت، بمدرج سناء محي…

#ليبيا_الآن| أنطلقت فعاليات ملتقى الإرتقاء الأكاديمي، أمس السبت، بمدرج سناء محيدلي بجامعة العرب الطبية، ورعاية الجمعية الليبية لدعم جامعة #بنغازي، بحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز، وستستمر الفعاليات حتى 22 أكتوبر.
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