ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الاحد، مع أمين ع…

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الاحد، مع أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، ملف الجنوب، وأكد معيتيق بوضع مشاكل الجنوب كأولوية في مجلس الوزراء خلال الإجتماع القادم.
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