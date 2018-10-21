ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الاحد، مع أمين ع…

#ليبيا_الآن| بحث النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الاحد، مع أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، ملف الجنوب، وأكد معيتيق بوضع مشاكل الجنوب كأولوية في مجلس الوزراء خلال الإجتماع القادم.









