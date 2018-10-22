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#ليبياـالآن| بحث “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع “مصطفى صنع…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع “مصطفى صنع الله”، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية والنفط ورئيس الاركان العامة وآمر جهاز المنشآت النفطية سبل تأمين المواقع النفطية لضبط عملية الإنتاج وضمان عدم توقفها.
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