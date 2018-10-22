ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يت…

#ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يتاجران بالخمور المحلية الصنع والمواد المخدرة، وتم ضبط 140 لتر من الخمور المحلية يتم تصنيعها بأحد المنازل في #سوسة.