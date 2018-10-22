ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يت…

#ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يتاجران بالخمور المحلية الصنع والمواد المخدرة، وتم ضبط 140 لتر من الخمور المحلية يتم تصنيعها بأحد المنازل في #سوسة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار وزير التعليم عثمان عبد الجليل يطالب الاثنين، مراقبو التعليم بالبل…
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أيهما أفضل.. الزواج التقليدي أم الزواج عن حب؟ شاركونا الحوار مباشرة #لايف_مع_عب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| فككت الكتيبة (128) عدة سيارات مفخخة مصطفة في منطقة #هراوة، على ب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| إزالة بعض المباني في كلية البنات العسكرية في #طرابلس.
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك