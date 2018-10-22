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#ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يت…

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تمكن عناصر شرطة #سوسة التابعة لمديرية أمن #شحات، من ضبط شخصين يتاجران بالخمور المحلية الصنع والمواد المخدرة، وتم ضبط 140 لتر من الخمور المحلية يتم تصنيعها بأحد المنازل في #سوسة.

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