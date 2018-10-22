عاجل

#ليبياـالآن| بحث “عبدالله الثني”، رئيس مجلس وزراء الحكومة #الليبية المؤقتة، م…

تم النشر منذُ 10 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث “عبدالله الثني”، رئيس مجلس وزراء الحكومة #الليبية المؤقتة، مع عدد من المسؤولين آليات استئناف العمل بمطار #الأبرق الدولي.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك