ليبياـالآن| بحث “عبدالله الثني”، رئيس مجلس وزراء الحكومة #الليبية المؤقتة، م…

#ليبياـالآن| بحث “عبدالله الثني”، رئيس مجلس وزراء الحكومة #الليبية المؤقتة، مع عدد من المسؤولين آليات استئناف العمل بمطار #الأبرق الدولي.
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