ليبيا_الآن | إنطلقت حملة الصحة المدرسية في بلدية #سوق_الجمعة داخل المجمع الصح…

#ليبيا_الآن | إنطلقت حملة الصحة المدرسية في بلدية #سوق_الجمعة داخل المجمع الصحي الجهاد، لتطعيم الأطفال.
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