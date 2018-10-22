#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، يبحثون، الاثنين، الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها في مدينة #طرابلس، والتي ستشمل مناطق أخرى، والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية، وسبل تفعيل المؤسسة العسكرية وبنائها.

#ليبيا