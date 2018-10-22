الرائد_أخبار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد…

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، يبحثون، الاثنين، الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها في مدينة #طرابلس، والتي ستشمل مناطق أخرى، والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية، وسبل تفعيل المؤسسة العسكرية وبنائها.
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ٌقناة الرائد
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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