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#الرائد_أخبار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، يبحثون، الاثنين، الترتيبات الأمنية الجاري تنفيذها في مدينة #طرابلس، والتي ستشمل مناطق أخرى، والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية، وسبل تفعيل المؤسسة العسكرية وبنائها.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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