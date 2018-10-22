ليبيا_الآن | جالت دوريات الحرس البلدي #الشويرف على المحلات التجارية ومحلات ا…

#ليبيا_الآن | جالت دوريات الحرس البلدي #الشويرف على المحلات التجارية ومحلات الحلويات والمعجنات الواقعة داخل نطاق البلدية الإداري، لمتابعة صلاحية المواد الغذائية ومواد التنظيف، ومدى التزام هذه المحال بالشروط الصحيّة.















