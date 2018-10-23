#ليبيا_الآن| باشر فنيو ومهندسو الشركة العامة للكهرباء، أمس الأثنين، أعمال تركيب محمول جديد جهد 30/11 ك.ف بمحطة #الفروسية، ومن المتوقع أنتهاء الأعمال نهاية الأسبوع الجاري، وأيضاً جاري الإستعداد والتجهيز لإضافة محول آخر بالمحطة.







