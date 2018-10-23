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#ليبيا_الآن| باشر فنيو ومهندسو الشركة العامة للكهرباء، أمس الأثنين، أعمال تركيب…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| باشر فنيو ومهندسو الشركة العامة للكهرباء، أمس الأثنين، أعمال تركيب محمول جديد جهد 30/11 ك.ف بمحطة #الفروسية، ومن المتوقع أنتهاء الأعمال نهاية الأسبوع الجاري، وأيضاً جاري الإستعداد والتجهيز لإضافة محول آخر بالمحطة.




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