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#ليبيا_الآن | إفتتحت إدارة مركز #مصراتة الطبي المقر الجديد لقسمي النساء والتول…

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إفتتحت إدارة مركز #مصراتة الطبي المقر الجديد لقسمي النساء والتوليد والأطفال، بحضور كل من وكيل وزارة الصحة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في الوزارة.






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