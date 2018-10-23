ليبيا_الآن | إفتتحت إدارة مركز #مصراتة الطبي المقر الجديد لقسمي النساء والتول…

#ليبيا_الآن | إفتتحت إدارة مركز #مصراتة الطبي المقر الجديد لقسمي النساء والتوليد والأطفال، بحضور كل من وكيل وزارة الصحة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في الوزارة.











