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#ليبيا_الآن | أطلقت منظمة النخبة الشبابية للتدريب والتطوير #زليتن دورة تدريبية…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أطلقت منظمة النخبة الشبابية للتدريب والتطوير #زليتن دورة تدريبية لصناعة الخبز والخبيز تحت شعار “صنعت اليدين ولاورث الجدين” برعاية مجمع الدافنية الغذائي وبإستضافة مخبز شمال المدينة، وتستمر هذه الدورة لمدة 21 يوم.





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