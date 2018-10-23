#ليبيا_الآن | أطلقت منظمة النخبة الشبابية للتدريب والتطوير #زليتن دورة تدريبية لصناعة الخبز والخبيز تحت شعار “صنعت اليدين ولاورث الجدين” برعاية مجمع الدافنية الغذائي وبإستضافة مخبز شمال المدينة، وتستمر هذه الدورة لمدة 21 يوم.
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