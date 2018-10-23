#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عددًا من قيادات وضباط الجيش في #طرابلس، لمناقشة الملاحظات على مسودة الاتفاق العسكري التي تم التوصل إليها في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في جمهورية #مصر العربية.
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