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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عددًا من قيادات وضباط…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عددًا من قيادات وضباط الجيش في #طرابلس، لمناقشة الملاحظات على مسودة الاتفاق العسكري التي تم التوصل إليها في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية في جمهورية #مصر العربية.



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