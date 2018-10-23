#ليبيا_الآن | إلتقى عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لتسليمه مراسلة كتابية من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإحاطته بالتطورات السياسية ودعوة الجامعة العربية إلى لعب دور أكبر في حث الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق السياسي والالتزام به، ووضع حد للتدخلات الإقليمية السلبية في #ليبيا.