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#الرائد_أخبار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنعى ،الثلاثاء…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنعى ،الثلاثاء، مدير فرع الإدارة جنوب #طرابلس المقدم علي أبوشهيوة إثر اغتياله رمياً بالرصاص بمنطقة #قصر_بن_غشير، مشيرة إلى أن التحقيقات لا زالت جارية؛ لمعرفة الجناة.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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