#الرائد_أخبار

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنعى ،الثلاثاء، مدير فرع الإدارة جنوب #طرابلس المقدم علي أبوشهيوة إثر اغتياله رمياً بالرصاص بمنطقة #قصر_بن_غشير، مشيرة إلى أن التحقيقات لا زالت جارية؛ لمعرفة الجناة.

#ليبيا