#ليبياـالآن| بعد تزايد الهجمات والعبث بمنظومة النهر الصناعي، توعد “العميد فوزي المنصوري”، آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفه عمليات #أجدابيا، بكل من يعبث ويستهدف منظومة النهر الصناعي بـ”الضرب بيد من حديد”.
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