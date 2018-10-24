#ليبياـالآن| بعد تزايد الهجمات والعبث بمنظومة النهر الصناعي، توعد “العميد فوزي المنصوري”، آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفه عمليات #أجدابيا، بكل من يعبث ويستهدف منظومة النهر الصناعي بـ”الضرب بيد من حديد”.