عاجل

#ليبياـالآن| بعد تزايد الهجمات والعبث بمنظومة النهر الصناعي، توعد “العميد فوزي …

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بعد تزايد الهجمات والعبث بمنظومة النهر الصناعي، توعد “العميد فوزي المنصوري”، آمر منطقة الخليج العسكرية وآمر غرفه عمليات #أجدابيا، بكل من يعبث ويستهدف منظومة النهر الصناعي بـ”الضرب بيد من حديد”.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك