ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغير…

#ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغيرها من المواد المخدرة، متخذُا استراحة تقع بطريق مصيف #سوسة، بؤرة للترويج والتخزين.
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