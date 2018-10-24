ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغير…

#ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغيرها من المواد المخدرة، متخذُا استراحة تقع بطريق مصيف #سوسة، بؤرة للترويج والتخزين.