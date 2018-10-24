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#ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغير…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| ضبط قسم البحث الجنائي #شحات، من ضبط مواطنًا يتاجر بـ”الحشيش” وغيرها من المواد المخدرة، متخذُا استراحة تقع بطريق مصيف #سوسة، بؤرة للترويج والتخزين.

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