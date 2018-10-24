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#ليبيا_الآن| أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، رقم…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، رقم (140) لسنة 2018م، بتعيين اللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر للحرس الرئاسي.

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