#ليبيا_الآن| أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، رقم (140) لسنة 2018م، بتعيين اللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر للحرس الرئاسي.