#ليبيا_الآن| أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، رقم (140) لسنة 2018م، بتعيين اللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر للحرس الرئاسي.
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