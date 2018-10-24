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#ليبيا_الآن| واصل مكتب خدمات #صرمان بشركة العامة للمياة والصرف الصحي، وبعض الم…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| واصل مكتب خدمات #صرمان بشركة العامة للمياة والصرف الصحي، وبعض المواطنين، اليوم الأربعاء، تصريف مياه الأمطار بأماكن تجمعها ببعض المناطق بالمدينة.





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