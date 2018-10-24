ليبيا_الآن| واصل مكتب خدمات #صرمان بشركة العامة للمياة والصرف الصحي، وبعض الم…

#ليبيا_الآن| واصل مكتب خدمات #صرمان بشركة العامة للمياة والصرف الصحي، وبعض المواطنين، اليوم الأربعاء، تصريف مياه الأمطار بأماكن تجمعها ببعض المناطق بالمدينة.









