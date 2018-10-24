#ليبيا_الآن| عقد أجتماع الشراكة الثاني للهلال الأحمر الليبي مع شركائة من الحركة الدولية، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر #بتونس، لعرض الخطة الإستراتيجية للهلال الأحمرالليبي لعام 2019-2023.
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