#ليبيا_الآن| عقد أجتماع الشراكة الثاني للهلال الأحمر الليبي مع شركائة من الحركة الدولية، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والإتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر #بتونس، لعرض الخطة الإستراتيجية للهلال الأحمرالليبي لعام 2019-2023.









