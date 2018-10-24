#ليبيا_الآن| قامت فرقة التشغيل والصيانة بدائرة توزيع #حي_الأندلس، أمس الثلاثاء، بتركيب وتشغيل محول كهربائي جديد حجم 1000 KVA، بمحطة الأمراض النفسية، عقب عطب المحول القديم.











