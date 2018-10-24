#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تشييع جثمان المقدم علي السائح ابو شهيوة، مدير فرع جنوب #طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصر بن غشير، اليوم الأربعاء، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مجهولين.











