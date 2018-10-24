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#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تشييع جثمان المقدم علي السائح ابو شهيوة، مدير فرع جنوب…

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تشييع جثمان المقدم علي السائح ابو شهيوة، مدير فرع جنوب #طرابلس بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقصر بن غشير، اليوم الأربعاء، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مجهولين.






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