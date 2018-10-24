عاجل

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الإربعاء، ووفداً من البرلمان الهولندي، والمنسق الإقليمي بالسفارة الهولندية لدي ليبيا، سبل التعاون بين البلدين بملف الهجرة، والتنسيق بوضع آليات عمل بمراكز الإيواء، وتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك