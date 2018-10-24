ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الإربعاء، ووفداً من البرلمان الهولندي، والمنسق الإقليمي بالسفارة الهولندية لدي ليبيا، سبل التعاون بين البلدين بملف الهجرة، والتنسيق بوضع آليات عمل بمراكز الإيواء، وتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_صحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق تفتتح، الأربعاء، الصيدلية المركزية في مد…
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
مدينة صبراتة #الأثرية تشكو من الإهمال في #ليبيا دبي – الإمارات العربية المتحدة…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_اقتصاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يقول، الأربعاء، على ها…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن| أقيمت مراسم تشييع جثمان المقدم علي السائح ابو شهيوة، مدير فرع جنوب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك