ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محم…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، اليوم الإربعاء، ووفداً من البرلمان الهولندي، والمنسق الإقليمي بالسفارة الهولندية لدي ليبيا، سبل التعاون بين البلدين بملف الهجرة، والتنسيق بوضع آليات عمل بمراكز الإيواء، وتحسين الظروف الإنسانية للمهاجرين.







