ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات مؤتمر #مصراتة الدولي الثاني لجراحة الأنف والأ…

#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات مؤتمر #مصراتة الدولي الثاني لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والذي ينظمه ويشرف عليه قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مركز مصراتة الطبي، في فندق التاج في المدينة.







