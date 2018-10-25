عاجل

#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات مؤتمر #مصراتة الدولي الثاني لجراحة الأنف والأ…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات مؤتمر #مصراتة الدولي الثاني لجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والذي ينظمه ويشرف عليه قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مركز مصراتة الطبي، في فندق التاج في المدينة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك