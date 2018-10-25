#الرائد_أخبار

إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في #مصراتة تناقش، الأربعاء، مع القنصل التركي “قوركان قورميليتشلار”، سبل تنظيم الوفود التجارية، والتأشيرة التركية وكيفية العمل على تسهيل إجراءاتها لرجال الأعمال والتجار، والتعجيل بعودة الخطوط الجوية التركية.

#ليبيا