ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات ملتقى ومعرض #بنغازي للنفط والغاز، بمشاركة واس…

#ليبيا_الآن | إنطلقت أمس فعاليات ملتقى ومعرض #بنغازي للنفط والغاز، بمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال. حضر الإفتتاح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من المختصين والمهتمين في مجالات النفط والغاز. ويشارك في المعرض، الذي سيستمر ليوم 26 أكتوبر الجاري، 67 شركة تعمل في مجال الخدمات النفطية، بينها شركات أجنبية.