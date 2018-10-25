ليبياـالآن| زار الملحق العسكري #الفرنسي قاعدة #طرابلس البحرية ، وذلك بعد لقا…

#ليبياـالآن| زار الملحق العسكري #الفرنسي قاعدة #طرابلس البحرية ، وذلك بعد لقاء جمعه أمس الأربعاء مع رئيس أركان الوفاق اللواء “عبدالرحمن الطويل” إذ بحثا سبل تقديم الدعم والتدريب للأطقم الليبية في مختلف المجالات العسكرية.