ليبياـالآن| وزير الخارجية #الايطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من المتوقع أ…

#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الايطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من المتوقع أن ألتقي المشير “خليفة حفتر” الأسبوع المقبل في #روما، لبحث مؤتمر #باليرمو من أجل #ليبيا المقرر عقده يومي 12-13 نوفمبر المقبل.