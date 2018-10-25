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#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الايطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من المتوقع أ…

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الايطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من المتوقع أن ألتقي المشير “خليفة حفتر” الأسبوع المقبل في #روما، لبحث مؤتمر #باليرمو من أجل #ليبيا المقرر عقده يومي 12-13 نوفمبر المقبل.

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