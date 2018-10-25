سيول #البحر الميت تؤدي لوفيات في #الأردن
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| وزير الخارجية #الايطالي “إينزو موافيرو ميلانيزي”: من المتوقع أ…
تم النشر منذُ 50 دقيقة
#ليبياـالآن| #يونيسف: وصول 4.7 مليون جرعة من تطعيمات الحصبة والروبيلا وشلل الأ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار مصادر في رئاسة الوزراء الإيطالية تفيد، الخميس، بأن رئيس حكومة #إ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| زار الملحق العسكري #الفرنسي قاعدة #طرابلس البحرية ، وذلك بعد لقا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك