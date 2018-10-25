ليبياـالآن| حثّ “علي محمود حسن محمد”، رئيس صندوق الثروة السيادي #الليبيا، ال…

#ليبياـالآن| حثّ “علي محمود حسن محمد”، رئيس صندوق الثروة السيادي #الليبيا، اليوم الخميس، #بريطانيا على عدم المضي قدمًا في إصدار قانون لتخصيص جانب من أرصدة الصندوق المجمدة، والتي تبلغ 67 مليار دولار، في تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تقول التحقيقات إنه جرى تمويل الكثير من عمليات من قبل النظام السابق.
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