ل سيسمح الليبيون لمرتزقة فاغنر بالاستيلاء على ثرواتهم؟ دبي – الإمارات العربية…

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هل سيسمح الليبيون لمرتزقة فاغنر بالاستيلاء على ثرواتهم؟

دبي – الإمارات العربية المتحدة (تحليل) | ﯾﺑدو أن ﺛروات اﻟﻘﺎرة ﺗﺛﯾر ﺷﮭﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ، ﻣن ﺣﻘول اﻟﻧﻔط ﻓﻲ #ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ رواﺳب اﻻﻟﻣﺎس ﻓﻲ وﺳط #أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﻣﻘﺗﻧﻌون ﺑﺄن ﺗﻧظﯾﻣﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻧظﯾم #اﻟﻘﺎﻋدة ، ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ و #داﻋش ﺗرﯾد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻟﺳرﻗﺔ ﺛروﺗﮭﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ.

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