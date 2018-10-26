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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس الهيئة التأسيسية…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، وبعض من أعضاء الهيئة، لمناقشة مستجدات العملية الدستورية وقانون الاستفتاء؛ وتناول اللقاء استعدادات الهيئة التأسيسية للتوعية الدستورية قبل إجراء الاستفتاء في كل مدن #ليبيا.




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