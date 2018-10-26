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سيول #البحر الميت تؤدي لوفيات في #الأردن

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


سيول #البحر الميت تؤدي لوفيات في #الأردن

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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