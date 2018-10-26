ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عضو المجلس الرئاسي ل…

#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق في #طرابلس، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف الترتيبات الأمنية والأوضاع السياسية، بالإضافة إلى سير عمل الإصلاحات الاقتصادية.
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