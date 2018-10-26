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#ليبيا_الآن| وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الجمعة، …

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية #روما في زيارة عمل قصيرة إلى إيطاليا.





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