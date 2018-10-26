#ليبيا_الآن| وصول رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية #روما في زيارة عمل قصيرة إلى إيطاليا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | #فيديو | تفقد عناصر جهاز الحرس البلدي #سوق_الجمعة معامل الحلويا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عضو المجلس الرئاسي ل…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار رئيس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي يستقبل الجمعة، رئيس المجلس الرئ…
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | تلقّى عناصر مكتب إسعاف #سوق_الجمعة دورة تدريبية حول أس…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك