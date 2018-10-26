#ليبيا_الآن| إصدار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليمات مشددة لمدير الإدارة العامة للإمداد، تشكيل لجنة مهمتها توفير الأجهزة والمعدات ومستلزمات واجبات الخفارة، وما تتطلبه أماكن التوقيف بمراكز الشرطة والتمركزات الأمنية.