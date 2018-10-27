#ليبيا_الآن | إستلمت إدارة مطار #الكفرة الدولي شحنة من المعدات ومستلزمات الأمن والسلامة من مصلحة المطارات في الهيئة العامه للمواصلات والنقل، للرفع من مستوى الأمن والسلامة في المطار.
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