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#ليبيا_الآن | إستلمت إدارة مطار #الكفرة الدولي شحنة من المعدات ومستلزمات الأمن…

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلمت إدارة مطار #الكفرة الدولي شحنة من المعدات ومستلزمات الأمن والسلامة من مصلحة المطارات في الهيئة العامه للمواصلات والنقل، للرفع من مستوى الأمن والسلامة في المطار.


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